Американский офицер счёл день захвата Россией ракеты Storm Shadow плохим для Запада

Благодаря захвату британской крылатой ракеты Storm Shadow российскими военными Москва сможет подробно изучить её и выявить все уязвимости, чтобы нейтрализовывать в будущем. Как отметил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, это плохой день для Киева, Лондона и Парижа.

Он предположил, что российские специалисты проведут инженерный анализ электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на подавление средствами РЭБ, изучат систему наведения, чтобы повторить на своей технике, рассмотрят каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы ПВО. Кроме того, вполне возможно, что будут внесены коррективы в работу российских радаров, чтобы лучше отслеживать ракеты.

"Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow", — приводит его слова РИА "Новости".