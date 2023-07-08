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8 июля, 05:29
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Американский офицер счёл день захвата Россией ракеты Storm Shadow плохим для Запада

Экс-разведчик Риттер назвал день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада

Благодаря захвату британской крылатой ракеты Storm Shadow российскими военными Москва сможет подробно изучить её и выявить все уязвимости, чтобы нейтрализовывать в будущем. Как отметил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, это плохой день для Киева, Лондона и Парижа.

Он предположил, что российские специалисты проведут инженерный анализ электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на подавление средствами РЭБ, изучат систему наведения, чтобы повторить на своей технике, рассмотрят каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы ПВО. Кроме того, вполне возможно, что будут внесены коррективы в работу российских радаров, чтобы лучше отслеживать ракеты.

"Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow", — приводит его слова РИА "Новости".

"Большая победа": В Индии восхитились захватом ракеты Storm Shadow российскими военными

"Большая победа": В Индии восхитились захватом ракеты Storm Shadow российскими военными

Как уже рассказывал Лайф, российским военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения "Царских волков" удалось завладеть британской крылатой ракетой Storm Shadow, которую противник оставил на линии соприкосновения. Украинские военные до последнего пытались предотвратить захват трофея и его доставку на "материк", даже направляли на перехват диверсионно-разведывательную группу, однако все попытки оказались тщетными.

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Николь Вербер
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