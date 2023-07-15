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15 июля, 04:36

Киев может остаться без британских ракет из-за забастовки сотрудников склада

Mirror: Забастовка на складе в Шотландии угрожает поставкам Storm Shadow Киеву

Поставки Украине ракет Storm Shadow и Brimstone могут осложниться из-за забастовки сотрудников на складе в Шотландии. Об этом пишет Mirror.

Около 50 работников высказали недовольство слишком низкой заработной платой. Забастовка будет длиться до 17 июля. Журналисты указывают, что если она продлится длительное время, то скажется на поставках ракет на Украину или на базу атомных подводных лодок Фаслейн.

Британское Минобороны сократит расходы, урезав персонал

Британское Минобороны сократит расходы, урезав персонал

В Минобороны Британии отметили, что в срочном порядке приняли все необходимые меры для поддержания бесперебойной работы склада.

Ранее Лайф писал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует оставить должность после четырёх лет работы в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине страны.

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Юлия Коновалова
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