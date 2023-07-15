Киев может остаться без британских ракет из-за забастовки сотрудников склада

Поставки Украине ракет Storm Shadow и Brimstone могут осложниться из-за забастовки сотрудников на складе в Шотландии. Об этом пишет Mirror.

Около 50 работников высказали недовольство слишком низкой заработной платой. Забастовка будет длиться до 17 июля. Журналисты указывают, что если она продлится длительное время, то скажется на поставках ракет на Украину или на базу атомных подводных лодок Фаслейн.

В Минобороны Британии отметили, что в срочном порядке приняли все необходимые меры для поддержания бесперебойной работы склада.