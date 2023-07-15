Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году
Times: Министр обороны Британии Уоллес намерен покинуть пост осенью
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует оставить должность после четырёх лет работы в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине страны. Об этом пишет газета Times.
"Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырёх лет пребывания на посту министра обороны", — сообщает издание.
Министр может и вовсе уйти из политики. Сменить его на посту главы Минобороны могут замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян. Как уточняет издание, Уоллес до сих пор продолжает поддерживать Риши Сунака и кабмин.
Ранее Лайф писал, что чрезмерная поддержка Киева стоила министру обороны Британии Бену Уоллесу поста генсека НАТО. Его кандидатура была отклонена Вашингтоном.