Чрезмерная поддержка Киева стоила министру обороны Британии поста генсека НАТО
Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за Украины
Чрезмерная поддержка Украины стоила министру обороны Великобритании Бену Уоллесу поста генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По информации издания, несмотря на то что Уоллес лидировал среди кандидатов на должность генсека альянса, его кандидатура была отклонена Вашингтоном. Всему виной стала чрезмерная поддержка министром Киева. В частности, он быстрее Штатов принял решение поставлять танки и ракеты с большим радиусом действия.
Напомним, в Британии были разочарованы отказом Байдена видеть Уоллеса генсеком НАТО. Отношения США и Великобритании могут из-за этого пошатнуться, написала британская газета, ссылаясь на источники в правительстве.
Кадр из видео Министерства обороны Украины