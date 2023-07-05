Чрезмерная поддержка Киева стоила министру обороны Британии поста генсека НАТО

По информации издания, несмотря на то что Уоллес лидировал среди кандидатов на должность генсека альянса, его кандидатура была отклонена Вашингтоном. Всему виной стала чрезмерная поддержка министром Киева. В частности, он быстрее Штатов принял решение поставлять танки и ракеты с большим радиусом действия.