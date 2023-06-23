Лондон был в "ярости" из-за отказа США от британского генсека НАТО
Telegraph: В Британии разочарованы отказом Байдена видеть Уоллеса генсеком НАТО
Отношения США и Великобритании могут пошатнуться из-за блокировки Америкой кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.
По их данным, кандидатуру Уоллеса отклонил лично президент Джо Байден, что вызвало "ярость" в Лондоне. Источник издания выразился резко, указав, что Вашингтон "сильно удружил" Лондону, "отдав предпочтение этой датской леди". Он имел в виду кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которую поддерживали Париж и Берлин. Байден, вероятно, мог изменить мнение по этому вопросу после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня.
Ранее Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, так как США желают видеть на этом посту нынешнего главу альянса. Как информировало агентство Bloomberg, полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут быть продлены, пока страны НАТО не определятся с его преемником.
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