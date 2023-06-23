Лондон был в "ярости" из-за отказа США от британского генсека НАТО

Отношения США и Великобритании могут пошатнуться из-за блокировки Америкой кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

По их данным, кандидатуру Уоллеса отклонил лично президент Джо Байден, что вызвало "ярость" в Лондоне. Источник издания выразился резко, указав, что Вашингтон "сильно удружил" Лондону, "отдав предпочтение этой датской леди". Он имел в виду кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которую поддерживали Париж и Берлин. Байден, вероятно, мог изменить мнение по этому вопросу после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня.