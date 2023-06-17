Bloomberg: Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут быть продлены
Полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут быть продлены, пока страны НАТО не определятся с его преемником. Об этом сообщает Bloomberg.
"США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генсеком", — информирует агентство, добавляя, что продление срока полномочий Столтенберга даст союзникам возможность определиться с новой кандидатурой.
А ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина – НАТО. Предполагается, что страна в нём будет наравне с членами альянса.
Обложка ©