Bloomberg: Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут быть продлены

Полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут быть продлены, пока страны НАТО не определятся с его преемником. Об этом сообщает Bloomberg.

"США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генсеком", — информирует агентство, добавляя, что продление срока полномочий Столтенберга даст союзникам возможность определиться с новой кандидатурой.