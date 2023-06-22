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21 июня, 22:12

Глава Минобороны Британии Уоллес отказался стать новым генсеком НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не займёт пост следующего генсека НАТО. Его слова приводит издание Economist.

"Этого не произойдёт", сказал Уоллес в интервью.

Bloomberg: Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут быть продлены

Bloomberg: Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут быть продлены

По словам министра обороны Британии, США хотят, чтобы полномочия нынешнего генсека были продлены. По мнению Уоллеса, возможно, Вашингтон хочет видеть на этой должности премьер-министра. Предпочтительной для Штатов кандидатурой британский чиновник считает премьера Нидерландов Марка Рютте. Однако тот уже несколько раз отказывался от предложения занять пост.

А ранее Великобританию предупредили о возможной утрате влияния в НАТО. Как указал заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе британский генерал Тим Рэдфорд, это произойдёт, если Лондон продолжит сокращать численность вооружённых сил.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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