Глава Минобороны Британии Уоллес отказался стать новым генсеком НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не займёт пост следующего генсека НАТО. Его слова приводит издание Economist.

"Этого не произойдёт", — сказал Уоллес в интервью.

По словам министра обороны Британии, США хотят, чтобы полномочия нынешнего генсека были продлены. По мнению Уоллеса, возможно, Вашингтон хочет видеть на этой должности премьер-министра. Предпочтительной для Штатов кандидатурой британский чиновник считает премьера Нидерландов Марка Рютте. Однако тот уже несколько раз отказывался от предложения занять пост.