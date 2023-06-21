Великобританию предупредили о возможной утрате влияния в НАТО

Британия рискует потерять влиятельную позицию в НАТО, если не прекратит уменьшать численность своих вооружённых сил. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.

Как военный заметил в интервью газете Telegraph, на сегодняшний день армия страны слишком мала и ей действительно нужно расти, чтобы сохранить влиятельную позицию в блоке.

"Я беспокоюсь, что, если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", — заметил Рэдфорд.

Сейчас численный состав армии Британии насчитывает порядка 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета также напомнила, что в 2021 году было объявлено о планах продолжать сокращать численность ВС, в будущем она должна снизиться до 73 тысяч человек.