Великобританию предупредили о возможной утрате влияния в НАТО
Британский генерал Рэдфорд: Лондон потеряет позиции в НАТО при сокращении армии
Британия рискует потерять влиятельную позицию в НАТО, если не прекратит уменьшать численность своих вооружённых сил. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.
Как военный заметил в интервью газете Telegraph, на сегодняшний день армия страны слишком мала и ей действительно нужно расти, чтобы сохранить влиятельную позицию в блоке.
"Я беспокоюсь, что, если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", — заметил Рэдфорд.
Сейчас численный состав армии Британии насчитывает порядка 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета также напомнила, что в 2021 году было объявлено о планах продолжать сокращать численность ВС, в будущем она должна снизиться до 73 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что армия Великобритании может заменить такие звания, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины из-за их мужественности. К этому решению начальник Генштаба генерал Патрик Сандерс пришёл из-за военнослужащих-женщин, которые пожаловались, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными.