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21 июня, 02:42

Великобританию предупредили о возможной утрате влияния в НАТО

Британский генерал Рэдфорд: Лондон потеряет позиции в НАТО при сокращении армии

Британия рискует потерять влиятельную позицию в НАТО, если не прекратит уменьшать численность своих вооружённых сил. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.

Как военный заметил в интервью газете Telegraph, на сегодняшний день армия страны слишком мала и ей действительно нужно расти, чтобы сохранить влиятельную позицию в блоке.

"Я беспокоюсь, что, если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", заметил Рэдфорд.

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Сейчас численный состав армии Британии насчитывает порядка 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. Газета также напомнила, что в 2021 году было объявлено о планах продолжать сокращать численность ВС, в будущем она должна снизиться до 73 тысяч человек.

Ранее Лайф писал, что армия Великобритании может заменить такие звания, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины из-за их мужественности. К этому решению начальник Генштаба генерал Патрик Сандерс пришёл из-за военнослужащих-женщин, которые пожаловались, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Юлия Коновалова
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