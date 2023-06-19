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19 июня, 14:12

"А русские следят!": Британский адмирал оценил состояние ВМС королевства как убогое

Экс-глава ВМС Британии Уэст: Флот страны находится в убогом состоянии

Военно-морские силы Великобритании находятся в убогом состоянии. Об этом в беседе с The Daily Mail заявил бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст.

"У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей. А это для нашей страны имеет огромное значение", — сказал он.

Таким образом адмирал отреагировал на интервью с главой ВМФ Британии Беном Ки, который признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. Уэст подчеркнул, что у флота множество задач, в число которых входит охрана подводных кораблей, трубопроводов и торговых путей через Атлантику. Однако ВМС Соединённого Королевства не могут полноценно работать из-за сокращённого финансирования.

"Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — подчеркнул Уэст.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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