Регион

Уведомления отключены

19 июня, 10:02

Британский журнал удалил резонансное интервью с главкомом ВМФ

House удалил статью, где главком ВМФ Британии Ки признал проблемы с новобранцами

Британский журнал House удалил интервью с главой ВМФ Соединённого Королевства Беном Ки, в котором он признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. Так, в поиске на сайте издания до сих пор выдаётся заголовок интервью, но при попытке перейти по гиперссылке появляется сообщение о том, что соответствующая страница не найдена.

Однако содержание интервью есть у телеканала Sky News, который ссылается на этот материал. Как уточняется, сложность с набором связана с особым характером службы на подводных лодках. Она предполагает длительное пребывание под водой, при этом нет возможности связаться с семьёй, и подводники зачастую даже не знают, где находятся.

"Я не собираюсь говорить здесь, что у нас отбоя нет от людей… Мы, в сущности, ведём войну за перспективные кадры этой страны, это не какой-то большой секрет", — сказал Ки в интервью.

AOAV выяснила, что спецназ Британии тайно работал на Олимпиаде в России в 2014 году

AOAV выяснила, что спецназ Британии тайно работал на Олимпиаде в России в 2014 году

В данный момент в ВМФ Великобритании стоят на вооружении четыре атомные подводные лодки типа "Вэнгард" и некоторое число подлодок типа "Астьют", которые тоже способны нести ядерные ракеты.

Ранее сообщалось, что Великобритания открыла в Норвегии новую военную базу Военно-морского флота Соединённого Королевства. "Лагерь викингов" находится почти в полусотне километров от норвежского города Тромсё.

В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий

В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий

Обложка ©

Wikipedia / CPOA(Phot) Tam McDonald

Иван Косицын
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров