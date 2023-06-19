Британский журнал удалил резонансное интервью с главкомом ВМФ

Британский журнал House удалил интервью с главой ВМФ Соединённого Королевства Беном Ки, в котором он признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. Так, в поиске на сайте издания до сих пор выдаётся заголовок интервью, но при попытке перейти по гиперссылке появляется сообщение о том, что соответствующая страница не найдена.

Однако содержание интервью есть у телеканала Sky News, который ссылается на этот материал. Как уточняется, сложность с набором связана с особым характером службы на подводных лодках. Она предполагает длительное пребывание под водой, при этом нет возможности связаться с семьёй, и подводники зачастую даже не знают, где находятся.

"Я не собираюсь говорить здесь, что у нас отбоя нет от людей… Мы, в сущности, ведём войну за перспективные кадры этой страны, это не какой-то большой секрет", — сказал Ки в интервью.

В данный момент в ВМФ Великобритании стоят на вооружении четыре атомные подводные лодки типа "Вэнгард" и некоторое число подлодок типа "Астьют", которые тоже способны нести ядерные ракеты.