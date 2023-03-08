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8 марта, 14:23

Британия открыла новую военную базу в одной из скандинавских стран

Британский ВМФ заявил об открытии новой военной базы в Норвегии

Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии. Как сообщили в пресс-службе Военно-морского флота (ВМФ) Соединённого Королевства, "Лагерь викингов" (Camp Viking) расположен примерно в 40 километрах от норвежского города Тромсё.

"Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос (спецназ. — Прим. Лайфа) в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчёркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере", — говорится в заявлении.

В ВМФ также отметили, что база расположена так, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО, а также своего союзника — Норвегии. За минувшую зиму в "Лагерь викингов" успели перебросить около одной тысячи британских спецназовцев. Вместе с союзниками по НАТО сейчас они проводят учения.

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Ранее Лайф сообщал, что США оставят несколько тысяч американских военных в Румынии ещё на девять месяцев. База ВВС "Михаил Когэлничану" используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

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Наталья Исакова
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