Британия открыла новую военную базу в одной из скандинавских стран

Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии. Как сообщили в пресс-службе Военно-морского флота (ВМФ) Соединённого Королевства, "Лагерь викингов" (Camp Viking) расположен примерно в 40 километрах от норвежского города Тромсё.

"Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос (спецназ. — Прим. Лайфа) в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчёркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере", — говорится в заявлении.

В ВМФ также отметили, что база расположена так, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО, а также своего союзника — Норвегии. За минувшую зиму в "Лагерь викингов" успели перебросить около одной тысячи британских спецназовцев. Вместе с союзниками по НАТО сейчас они проводят учения.