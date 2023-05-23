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23 мая, 10:24

AOAV выяснила, что спецназ Британии тайно работал на Олимпиаде в России в 2014 году

AOAV: Спецназ Британии тайно действовал в 19 странах, включая Россию и Украину

Британский спецназ с 2011 года принимал тайное участие в операциях как минимум в 19 странах, в том числе в России и на Украине. Это следует из исследования благотворительной организации "Борьба с вооружённым насилием" (AOAV).

"За последнее десятилетие британские силы специального назначения были развёрнуты как минимум в 19 странах, что вызывает вопросы относительно степени прозрачности и демократического согласия, в рамках которых действуют эти теневые подразделения", — отмечается на сайте организации.

Так, например, в 2014 году британский спецназ находился в России на зимних Олимпийских играх в Сочи и охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов. Кроме того, активные операции велись в Афганистане, Алжире, Эстонии, Франции, Иране, Ираке, Сирии, Украине и т.д.

По данным AOAV, среди мест, где обучались и базировались UKSF перед отправкой в ​​​​другую страну, также были Буркина-Фасо, Оман, Иордания, Саудовская Аравия, Турция и Джибути. Для собственных учений они использовали Албанию, Фолкленды, Гибралтар, Белиз, Бруней, Малайзию и Канаду.

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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