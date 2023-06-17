В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий

Армия Великобритании может заменить такие звания, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины из-за их мужественности. Об этом сообщает газета The Times.

"Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной", — указывается в материале.

Отмечается, что Сандерс пришёл к этому решению из-за военнослужащих-женщин, которые пожаловались, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными. При этом другие девушки, проходящие службу в "мужских" полках, выступили против таких изменений. Одна из них призвала Сандерса не отнимать у неё звание стрелка, поскольку она им гордится. Другой военнослужащий назвал эту инициативу чепухой, которая связана с культурной войной.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время. В публикации отметили, что в 2022 году Королевские ВВС Великобритании заменили слово "авиатор" на "авиаспециалист".