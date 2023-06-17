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17 июня, 12:02

В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий

The Times: Британская армия хочет отказаться от званий стрелок и гвардеец

Армия Великобритании может заменить такие звания, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины из-за их мужественности. Об этом сообщает газета The Times.

"Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной", — указывается в материале.

Отмечается, что Сандерс пришёл к этому решению из-за военнослужащих-женщин, которые пожаловались, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными. При этом другие девушки, проходящие службу в "мужских" полках, выступили против таких изменений. Одна из них призвала Сандерса не отнимать у неё звание стрелка, поскольку она им гордится. Другой военнослужащий назвал эту инициативу чепухой, которая связана с культурной войной.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время. В публикации отметили, что в 2022 году Королевские ВВС Великобритании заменили слово "авиатор" на "авиаспециалист".

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Ранее организация AOAV выяснила, что спецназ Британии с 2011 года тайно действовал в 19 странах, включая Россию и Украину. Например, в 2014 году он был в РФ на зимних Олимпийских играх в Сочи и охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов.

Обложка ©

Getty Images / Ian Forsyth

Светлана Оперук
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