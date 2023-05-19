"Британская армия применяла обеднённый уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу", — сказала она.

Перед этим заявлением постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Британию не волнует судьба жителей Украины. А ведь Лондон прекрасно знает о чудовищных последствиях для экологии и здоровья людей в случае применения снарядов с обеднённым ураном. Однако, подчеркнул Небензя, замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что страна не обязана отслеживать использование этих боеприпасов и "не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта".