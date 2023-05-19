В Британии признались, что десятилетиями применяли снаряды с обеднённым ураном
Постпред в ООН Вудворд: Лондон много лет применял снаряды с обеднённым ураном
На протяжении десятилетий Лондон применял бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.
"Британская армия применяла обеднённый уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу", — сказала она.
Перед этим заявлением постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Британию не волнует судьба жителей Украины. А ведь Лондон прекрасно знает о чудовищных последствиях для экологии и здоровья людей в случае применения снарядов с обеднённым ураном. Однако, подчеркнул Небензя, замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что страна не обязана отслеживать использование этих боеприпасов и "не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта".
Напомним, 25 апреля Великобритания направила Украине снаряды с обеднённым ураном, а 11 мая Киев получил от Лондона крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его опасность, читайте в материале Лайфа.
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