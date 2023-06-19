"Нужно просто заткнуться": Политолог разнёс Столтенберга после его слов о России и Китае

Генсек НАТО Йенс Столтенберг явно лукавит, когда говорит, что НАТО не превращается в глобальный альянс и не собирается вмешиваться в положение дел в Азии, в том числе вокруг Тайваня. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"НАТО является инструментом глобализации, военной машиной, которая насильственно загоняет государства, народы, целые цивилизации в глобалистский проект, усмиряя несогласных и уничтожая тех, кто выступает против глобализации, до того момента, как Россия и Китай полноценно включились в этот проект. Если НАТО остаётся региональным альянсом Европы и Северной Америки, на что указывает Столтенберг, тогда ему нужно просто заткнуться по отношению ко всем другим вопросам, выходящим за сферы компетенции и влияния евроатлантической зоны НАТО", — отметил он.

Эксперт добавил: если ситуация не угрожает непосредственно США и их союзникам в Европе, то в НАТО не должны говорить, как там видят развитие ситуации.

"И тем более даже не пытаются как-то вмешиваться как региональный локальный альянс. Но это чистое лукавство и просто шизофрения Столтенберга, который одной частью головы считает, что НАТО — локальный альянс, а в другой ситуации — в стадии припадка или ремиссии — наоборот, ему кажется, что НАТО — это глобальный. Пусть тогда просто обратится к психиатру", — сказал Коровин.

Кроме того, он прокомментировал слова Столтенберга о том, что легко представить конфликт, где РФ и Китай будут действовать сообща. Эксперт подчеркнул, что генсек НАТО высказал прекрасную идею о взаимодействии двух стран в военной области.

"Мне кажется, что для народной освободительной армии Китая сейчас был бы крайне полезен боевой опыт в условиях реальной войны и в принципе китайский спецназ мог бы получить практический опыт ведения реальных боевых действий в зоне СВО", — добавил собеседник Лайфа.

По его мнению, после демонтажа политического проекта "Украина" российская армия могла бы помочь Китаю "разобраться с Тайванем". Здесь Столтенберга можно поблагодарить за такую идею и всерьёз продумать её реализацию, подчеркнул Коровин.