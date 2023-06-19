Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены, их нужно восстановить в кратчайшие сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — сказал политик на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.