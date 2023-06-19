Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опустошении оружейных арсеналов альянса
Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены, их нужно восстановить в кратчайшие сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — сказал политик на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.
Последние годы страны НАТО регулярно поставляют оружие Украине. При этом в альянсе выступают против заморозки конфликта. Ранее в Кремле заявили, что действия военного блока обязывают Россию решительнее себя защищать. Страны НАТО под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной, отметил Дмитрий Песков.
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