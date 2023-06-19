Генсек НАТО порассуждал об одновременной войне с Россией и Китаем

Глава НАТО Йенс Столтенберг выразил свои опасения относительно возможного конфликта, в котором Россия и Китай могут действовать сообща. Он заявил, что такое развитие событий легко себе может представить.

Как отметил Столтенберг, такой конфликт "имел бы значение" для НАТО. Он подчеркнул, что Россия и Китай всё ближе друг к другу, проводят совместные учения и подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве.

"Легко можно представить конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе. Поэтому необходимо предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира", — заявил генсек НАТО на индустриальном форуме в Германии в ответ на вопрос о вероятности эскалации вокруг Тайваня.

Столтенберг заверил, что НАТО не собирается превращаться в глобальный альянс, но всё, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для него значение. Он также выразил обеспокоенность по поводу угрожающей риторики со стороны Китая в отношении Тайваня.