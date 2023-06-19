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19 июня, 15:29

Генсек НАТО порассуждал об одновременной войне с Россией и Китаем

Столтенберг: Легко представить конфликт, в котором Россия и КНР будут союзниками

Глава НАТО Йенс Столтенберг выразил свои опасения относительно возможного конфликта, в котором Россия и Китай могут действовать сообща. Он заявил, что такое развитие событий легко себе может представить.

Как отметил Столтенберг, такой конфликт "имел бы значение" для НАТО. Он подчеркнул, что Россия и Китай всё ближе друг к другу, проводят совместные учения и подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве.

"Легко можно представить конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе. Поэтому необходимо предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира", — заявил генсек НАТО на индустриальном форуме в Германии в ответ на вопрос о вероятности эскалации вокруг Тайваня.

Столтенберг заверил, что НАТО не собирается превращаться в глобальный альянс, но всё, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для него значение. Он также выразил обеспокоенность по поводу угрожающей риторики со стороны Китая в отношении Тайваня.

Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО

Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО

Ранее Лайф рассказывал о том, что США теперь используют свою ядерную стратегию как орудие борьбы с Россией и Китаем.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall

Илья Суриков
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