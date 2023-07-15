Британское Минобороны сократит расходы, урезав персонал
Sky News: Минобороны Британии сократит три тысячи рабочих мест
Британское Министерство обороны планирует сократить две–три тысячи должностей и приостановит набор новых сотрудников для увеличения зарплат в вооружённых силах. Об этом информирует Sky News.
Согласно данным источников, бюджет на персонал будет сокращён на 5%. Штат урежут за счёт незаполнения ряда вакансий. При этом на несколько недель в ведомстве остановят приём на работу, а затем начнут "контролируемый набор".
При этом ранее Великобритания пообещала Киеву новые боевые машины и танковые снаряды. Премьер Соединённого Королевства Риши Сунак объяснил это тем, что такие поставки критически важны для контрнаступления Украины.
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