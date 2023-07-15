Британское Минобороны сократит расходы, урезав персонал

Британское Министерство обороны планирует сократить две–три тысячи должностей и приостановит набор новых сотрудников для увеличения зарплат в вооружённых силах. Об этом информирует Sky News.

Согласно данным источников, бюджет на персонал будет сокращён на 5%. Штат урежут за счёт незаполнения ряда вакансий. При этом на несколько недель в ведомстве остановят приём на работу, а затем начнут "контролируемый набор".