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15 июля, 03:28

Британское Минобороны сократит расходы, урезав персонал

Sky News: Минобороны Британии сократит три тысячи рабочих мест

Британское Министерство обороны планирует сократить две–три тысячи должностей и приостановит набор новых сотрудников для увеличения зарплат в вооружённых силах. Об этом информирует Sky News.

Согласно данным источников, бюджет на персонал будет сокращён на 5%. Штат урежут за счёт незаполнения ряда вакансий. При этом на несколько недель в ведомстве остановят приём на работу, а затем начнут "контролируемый набор".

Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году

Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году

При этом ранее Великобритания пообещала Киеву новые боевые машины и танковые снаряды. Премьер Соединённого Королевства Риши Сунак объяснил это тем, что такие поставки критически важны для контрнаступления Украины.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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