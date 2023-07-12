Великобритания пообещала Киеву новые боевые машины и танковые снаряды

Великобритания планирует поставить новый пакет военной помощи Киеву в виде боевых машин и тысяч снарядов для танков Challenger 2, передаёт канцелярия премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

"Помимо работы над пактом о долгосрочной двусторонней безопасности, Великобритания поставит более 70 боевых и вспомогательных машин на Украину, включая боевые гусеничные машины разведки. <…> Это критически важно для контрнаступления Украины", — сказано в сообщении.

В документе также говорится, что Лондон дополнительно предоставит тысячи снарядов для британских танков Challenger 2. Кроме того, планируется выделить Киеву 50 млн фунтов (65 млн долларов) на ремонт ранее поставленной техники.

Указано, что вместе с этим в Великобритании под эгидой НАТО создадут медцентр реабилитации военнослужащих ВСУ. Он будет поддерживаться реабилитологами из стран альянса.