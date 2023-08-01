В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария

Абсолютно все россияне и власти страны понимают, что, кем бы ни заменили президента Украины Владимира Зеленского в случае его гибели, это будет точно такая же марионетка. Так политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал активное обсуждение на страницах западных СМИ темы вероятной ликвидации лидера Незалежной.

"Российская власть и Россия, весь народ абсолютно — все от мала до велика прекрасно понимают, что Зеленский — это клоун, который ничего не решает. И покушаться на него не имеет никакого смысла, потому что любой клоун может быть заменён любым другим же клоуном. Потому что управление Украиной, и финансирование её бюджета и армии, и руководство всеми спецслужбами, и так далее, и так далее — всем этим осуществляют управление англосаксы. Поэтому [Зеленский] — ничего не значащая фигура", — сказал Матвейчев в беседе с Лайфом.

Депутат выразил уверенность в том, что разговоры о покушениях на украинского лидера ведутся на Западе для того, чтобы, с одной стороны, попытаться бросить тень на президента РФ Владимира Путина, а с другой — действительно использовать Зеленского в качестве сакральной жертвы.