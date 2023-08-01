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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 13:07
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В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария

Депутат Матвейчев объяснил, почему смерть Зеленского в интересах Запада, а не РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / John Moore

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / John Moore

Абсолютно все россияне и власти страны понимают, что, кем бы ни заменили президента Украины Владимира Зеленского в случае его гибели, это будет точно такая же марионетка. Так политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал активное обсуждение на страницах западных СМИ темы вероятной ликвидации лидера Незалежной.

"Российская власть и Россия, весь народ абсолютно — все от мала до велика прекрасно понимают, что Зеленский — это клоун, который ничего не решает. И покушаться на него не имеет никакого смысла, потому что любой клоун может быть заменён любым другим же клоуном. Потому что управление Украиной, и финансирование её бюджета и армии, и руководство всеми спецслужбами, и так далее, и так далее — всем этим осуществляют управление англосаксы. Поэтому [Зеленский] — ничего не значащая фигура", — сказал Матвейчев в беседе с Лайфом.

Депутат выразил уверенность в том, что разговоры о покушениях на украинского лидера ведутся на Западе для того, чтобы, с одной стороны, попытаться бросить тень на президента РФ Владимира Путина, а с другой — действительно использовать Зеленского в качестве сакральной жертвы.

"То есть, как они уже многократно делали, могут сами его уничтожить, когда он им будет мешать, а потом свалят всё это на Путина — и опять-таки таким образом будут дискредитировать его в глазах мировой общественности, как некого президента, который отдаёт преступные приказы", — заметил собеседник Лайфа.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты, совершённые недоброжелателями на территории России, говорят о военной слабости киевского режима и приближают вероятность преждевременной смерти Зеленского. После его слов в Верховной раде раскрыли, кто сможет возглавить страну, а газета Politico узнала о "смертельном" плане на случай ликвидации Зеленского.

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Ольга Годуненко
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