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1 августа, 09:52

Главу Минобороны Украины могут снять с должности и отправить в другую страну

Депутат Рады Гончаренко: Глава МО Украины Резников может стать послом в Британии

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Ещё после яиц по 17 гривен были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом депутат отметил, что Резников и сам был не прочь покинуть пост, чтобы поступить на службу в Министерство юстиции. Однако после увольнения Вадима Пристайко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании было решено отправить послом не профессионального дипломата, а министра.

"В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", — уточнил Гончаренко.

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Напомним, 21 июля на сайте главы Незалежной появился указ о снятии Вадима Пристайко с должности украинского посла в Великобритании. По одной из версий, причиной такого решения стало недавнее высказывание дипломата, осудившего слова Владимира Зеленского в ответ на критику министра обороны Британии Уоллеса. Он отметил, что сарказм президента был не совсем здоровым. Кстати, сам посол признался, что новость стала для него полной неожиданностью.

Обложка ©

Getty Images / Omar Havana

Николь Вербер
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