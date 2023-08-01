Главу Минобороны Украины могут снять с должности и отправить в другую страну

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Ещё после яиц по 17 гривен были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом депутат отметил, что Резников и сам был не прочь покинуть пост, чтобы поступить на службу в Министерство юстиции. Однако после увольнения Вадима Пристайко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании было решено отправить послом не профессионального дипломата, а министра.