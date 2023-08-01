Командир ВСУ призвал не приукрашивать ситуацию на фронте, потребовав "тотальной мобилизации"

Украинские военные призвали не приукрашивать ситуацию на фронте и потребовали от Киева объявить "тотальную мобилизацию", предупреждая о неминуемом крахе ВСУ.

"[Необходимо перевести] работу всего государственного и частного сектора на вооружённые силы, [объявить] тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения", — заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук в своём фейсбуке*.

Говоря о нынешней модели поведения украинских властей, он отметил, что верхушка всячески пытается показать населению, что всё хорошо и конфликт скоро завершится, а Крым будет "освобождён". Хотя на самом деле военные действия, по его мнению, продлятся ещё не менее пяти лет. Также считает и воюющий в рядах ВСУ волонтёр Мирослав Гай.

"Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все. <...> На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро всё закончится", — говорится в его публикации в запрещённой соцсети.

В комментариях его поддержали многие пользователи, отметив, что в конечном итоге всем придётся быть или искалеченными, или мёртвыми. Другие же всерьёз задумались, хватит ли Киеву ресурсов в войне на истощение, которую предрекают Кухарчук и Гай.

Кстати, некоторые считают, что Украине помимо конфликта с Россией грозит ещё и гражданская война. А привести к этому могут действия президента Украины Владимира Зеленского, чья политика с каждым днём вызывает всё больше сомнений.