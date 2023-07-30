Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит гражданская война из-за Зеленского
Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к гражданской войне. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
Политолог считает, что Зеленский неконституционно удерживает власть в стране, поскольку военное положение не позволяет провести на Украине всеобщие выборы. Это, а также принудительный призыв граждан Незалежной в ряды ВСУ могут привести к гражданской войне.
"Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников", — подчеркнул Соскин.
Ранее сообщалось, что Запад ищет замену Зеленскому из-за его неблагодарности. А ещё украинский президент забыл, что находится в статусе подчинённого и кто настоящий "хозяин в доме".
ТАСС / Ирина Яковлева