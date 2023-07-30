"Перешёл черту": Стало известно, чем для Зеленского обернулась его неблагодарность Западу

Запад вынужден искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его неблагодарности и непонимания своего колониального статуса, сообщает сербская газета Politika.

По данным авторов статьи, неблагодарность Зеленского — это только малая часть недовольства, возникшего у союзников украинского президента.

"Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного", — сказано в материале.

В издании подчеркнули, что Зеленский забыл, что находится в статусе подчинённого и кто настоящий "хозяин в доме". То, что украинский лидер "перешёл черту", накладывается и на неудачи ВСУ на фронте, пишут авторы. По их мнению, западные страны осознают невозможность победы над Россией и задумываются над промежуточным вариантом с сохранением Крыма и Донбасса.