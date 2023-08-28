Зачем ВСУ расширяют тактику "мясных штурмов" Третий месяц украинские войска идут в безуспешные лобовые атаки на нескольких направлениях, устилая собственными телами дорогу к смерти. 16796 16796 Украинские войска идут в безуспешные лобовые атаки. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украинские боевики продолжают своё широко разрекламированное контрнаступление. Удары по новой российской территории наносятся на разных направлениях. Однако успеха добиться не получается. Сразу несколько факторов отрицательно сказываются на продвижении.

Горячее Работино

Ещё несколько месяцев назад про село Работино мало кто знал, но сейчас это место стало площадкой самых интенсивных боёв. Украинским националистам не удалось его захватить, но на части улиц они уже есть. От самого же села ничего не осталось.

— Работина в принципе не существует. Есть только остовы от домов и разрушенные конструкции, — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Вместе с этим село превратилось в кладбище украинских военнослужащих. Украина до сих пор не отказалась от тактики "мясных штурмов". Не отказалась и даже расширила. Теперь для разминирования используют людей. Сначала по минному полю идут боевики, а за ними — западная техника, которая, как оказалось, в дефиците.

Украина до сих пор не отказалась от тактики "мясных штурмов". Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По словам главы Запорожья, противнику удалось достичь первой линии нашей обороны, но все были уничтожены. Попыток остановиться нет. Техника накапливается, а штурмы продолжаются волнами.

Даже полная сдача Работина не приведёт к какому-то краху на фронте. Украинские военные жалуются, что им крайне сложно проводить наступательные действия. В беседе с CNN один из офицеров ВСУ посетовал, что количество артиллерийских и авиационных ударов со стороны России только увеличилось.

Отрицать у Украины отсутствие потерь и наличие успехов тоже не получается. Журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорится, что Украина втянула в контрнаступление 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она оснащена западной техникой, её численность составляет около 2000 человек. Проблема в том, что 82-я ДШБ — последнее крупное резервное соединение.

То есть, если эта бригада перестанет существовать, то вводить в бой будет некого. Именно поэтому на Украине усиливается мобилизация.

Харьковское направление

Никто не ожидал, но российские войска начали наступление под Купянском. Украина создавала укрепления, но они не помогли. Оказалось, что резервы были выведены на Запорожье и под Бахмут. Этим и воспользовалась Российская армия.

Уже сейчас в нашем активе несколько населённых пунктов, которые покинули в сентябре. Бои завязались в Синьковке.

Пока говорить о взятии населённого пункта рано, но это дело времени. Сейчас Синьковка в серой зоне.

Отступать украинским войскам приходится из-за их собственной самоуверенности. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Отступать украинским войскам приходится из-за их собственной уверенности, что Российская армия не способна наступать. Можно констатировать, что до Купянска осталось меньше десяти километров.

У нас там не было таких минных полей, как в Работине. Свою роль сыграли авиация и артиллерия. Украинские боевики жалуются: интенсивность обстрелов настолько высокая, что головы не поднять.

— Наши бойцы продолжают продавливать противника на Купянском направлении. Ожесточённые бои идут в районе Петропавловки и Синьковки. Противник огрызается, но всё равно крепко получает по зубам. Движение идёт с усилиями, но цели мы достигнем, — рассказал Лайфу глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Стрелковые бои слышны на окраинах Купянска. Но, вероятно, украинское командование готовит сдать свои позиции. В районе объявлена принудительная эвакуация, гражданская администрация покинула город, а боевики взорвали мост, ведущий в Купянск через Оскол.

Бои за Урожайное

Борьба идёт также за Урожайное. Информация о том, кто сейчас контролирует населённый пункт, разнится. По информации военного корреспондента Александра Матюшина, посёлок находится в серой зоне.

— Обстановка в районе Урожайного, а также Старомайорского продолжает оставаться стабильно напряжённой. Несмотря на то что в результате тяжёлых боёв нам пришлось оставить эти населённые пункты, они находятся в серой зоне, но противнику не удаётся там закрепиться, — сообщил Александр Матюшин.

Российские войска наносят удары из ствольной и реактивной артиллерии. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска наносят удары из ствольной и реактивной артиллерии, в том числе и по тем силам противника, которые только пытаются прорваться к населённым пунктам.

Основные удары

Можно заметить, что сейчас основные удары для отражения атак украинских боевиков наносит артиллерия. Также в ход идёт авиация. Интересно, что используются корректируемые авиационные бомбы. Самолёту не надо заходить в зону поражения ПВО. Снаряд сбрасывается с безопасного расстояния и долетает точно в цель.

Западные аналитики большую роль отдают минным полям. Именно из-за них украинских боевиков становится меньше.

Авторы Даниил Черных