8 главных технических новинок "Армии-2023" Специальная военная операция дала мощный толчок для военно-промышленного комплекса. У российских военнослужащих начали появляться оружие и техника, модернизированные с учётом ведения боевых действий. Часть новинок появились на площадках форума "Армия-2023". 18 августа, 22:40 У российских военнослужащих начали появляться оружие и техника, модернизированные с учётом ведения боевых действий. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Калашников в строю

Уже более полувека русский солдат защищает родину с автоматом Калашникова. Разработка Михаила Тимофеевича оказалась настолько удачной, что комплексно её пересматривать никто не собирается, но доработка идёт. Концерн "Калашников" показал гостям форума новый вариант АК-19. Оружие под патрон 5,56х45 получило новую рукоять и ряд других новшеств. Оно пойдёт на экспорт, а вот обновлённый АК-12 будут получать российские военные.

Концерн "Калашников" показал гостям форума новый вариант АК-19. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Беспилотники

На форуме "Армия-2023" не обошлось без беспилотной авиации, которая активно развивается в России. "Изделие 53" — доведённая до ума версия "Ланцета", который хорошо себя зарекомендовал в зоне СВО. Барражирующий боеприпас может летать в спарке с несколькими "товарищами". Цели они будут выбирать автоматически, но в заданном квадрате.

"Изделие 53" — доведённая до ума версия "Ланцета", который хорошо себя зарекомендовал в зоне СВО. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Кстати, свои версии БПЛА показали и иностранные гости. Например, Иран открыл доступ к Shahin. Он оснащён электронными двигателями, так что звук газонокосилки или мотороллера противник не услышит. В небе иранский БПЛА может находиться до трёх часов. Ему не нужна специальная взлётная площадка. С высоты четырёх километров Shahin готов сбросить до 14 килограммов груза.

Беспилотники для земли

Зачем сажать водителя в бронированную машину, если можно не сажать? Так и подумали создатели прототипа БМ "Зубило". Создатели заявляют, что её можно будет использовать для перевозки грузов и личного состава, а также поддержки штурмовиков.

Зачем сажать водителя в бронированную машину, если можно не сажать? Так и подумали создатели прототипа БМ "Зубило". Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Беспилотная платформа "Шмель" имеет более гуманные цели. Её можно будет использовать для разминирования территорий. Учитывая, что зона проведения специальной военной операции кишит минами и другими взрывоопасными предметами, через несколько лет такая машина будет иметь большой спрос.

Новый "Тигр"

Если автомат Калашникова давно стал символом Российской армии, то многоцелевой автомобиль "Тигр" только завоёвывает популярность. Машина получила разные отзывы — что скрывать, были и отрицательные. Инженеры учли всё — не только от участников СВО, но и кампании в Сирии.

"Тигр-М" модификации "Безумный Макс" получил дополнительное бронирование. Новое лобовое стекло призвано защитить водителя и пассажиров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

"Тигр-М" получил дополнительное бронирование. Новое лобовое стекло призвано защитить водителя и пассажиров. Кроме того, защитный щит получили колёса. Те, кто успел побывать внутри, положительно оценили сиденья, из которых теперь не выпасть. Вооружение, как и ранее, зависит от модели и задач. Вес такого чуда — 7,8 тонны.

Запускаем "Бумеранг"

Похоже, что в России скоро появится новый БТР. Его основой стала платформа "Бумеранг", но оснащение взято из других машин. Усилена броня, добавлена защита от мин. Двигатель вынесен вперёд. А на вооружении 30-миллиметровая пушка, способная поражать наземные и воздушные цели.

Похоже, что в России скоро появится новый БТР. Его основой стала платформа "Бумеранг", но оснащение взято из других машин. Бронетранспортёр "Бумеранг". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

"Мальва"

Наконец-то мы дождались колёсную самоходную артиллерийскую установку. "Мальва" уже прошла испытания, в скором времени — запуск производства. Установка способна делать до десяти выстрелов снарядами калибра 152 мм. Обстреляли и оперативно уехали — это очень важно сейчас, когда в небе всё время БПЛА. Расстояние, на котором "Мальва" способна поразить цель, — до 30 километров. Стоит сказать, что САУ помещается в Ил-76, так что увидим мы её во многих точках мира.

Наконец-то мы дождались колёсную самоходную артиллерийскую установку "Мальва". Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Броня крепка, и танки наши быстры

Т-72 и Т-80 остаются основными боевыми танками ВС РФ. Сама платформа получилась удачной, хотя и проходит регулярную модернизацию. Теперь же настала очередь защиты. Все видели, как наши танкисты навешивают сетку на башню, чтобы получить дополнительную защиту от FPV дронов. Теперь им не придётся создавать её из подручных средств, так как разработана штатная. Вместе с этим танки получат накидку, способную скрывать от тепловизоров. Хотя такая защита и увеличит вес машины, но лучше пусть будет тяжелее, зато экипаж будет более защищён.

Т-72 и Т-80 остаются основными боевыми танками ВС РФ. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Новый повод для воздушных тревог

Представители Института прикладной физики показали новую авиационную ракету С-8КЛ. Она оснащена 24 камулятивно-осколочными боевыми элементами. На форуме «Армия-2023» кроме новинок были представлены и уже хорошо зарекомендовавшие виды техники, в том числе и вертолёты. Не обошлось из масштабных макетов. Модель истребителя Су-75 Checkmate привлекла взоры посетителей. Пока это всего лишь макет, но в скором времени проект воплотиться в жизнь, как и ряд других.

Модель истребителя Су-75 Checkmate привлекла взоры посетителей. Пока это всего лишь макет, но в скором времени проект воплотиться в жизнь, как и ряд других. Фото © Михаил Жердев / аixbt.com

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В мероприятии примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК и порядка 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Авторы Даниил Черных