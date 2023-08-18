В России создали "убийцу" американской снайперской винтовки Barrett

Новая российская снайперская винтовка МЦ-572 "Астарта" в ходе испытаний показала уникальную точность, она в разы превосходит американскую "Баррет". Об этом сообщил заместитель управляющего директора АО КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Виталий Булгаков.

"Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов [разброс попадания] — 1,5 сантиметра со 100 метров. <…> Американская винтовка "Баррет" показала на испытаниях среднюю группу попадания в шесть сантиметров. То есть мы в разы превзошли американцев", — сказал он журналистам на форуме "Армия-2023".