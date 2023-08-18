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18 августа, 09:12

В России создали "убийцу" американской снайперской винтовки Barrett

Российская винтовка "Астарта" по точности превзошла американскую Barrett

Новая российская снайперская винтовка МЦ-572 "Астарта" в ходе испытаний показала уникальную точность, она в разы превосходит американскую "Баррет". Об этом сообщил заместитель управляющего директора АО КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Виталий Булгаков.

"Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов [разброс попадания] 1,5 сантиметра со 100 метров. <…> Американская винтовка "Баррет" показала на испытаниях среднюю группу попадания в шесть сантиметров. То есть мы в разы превзошли американцев", — сказал он журналистам на форуме "Армия-2023".

По своим характеристикам "Астарта" является "убийцей" американской "Баррет", подчеркнул Булгаков. По его словам, серийное производство отечественной разработки может начаться уже в этом году. Планируется произвести около тысячи винтовок, а первыми её получат спецподразделения — массово в Вооружённых силах РФ она не нужна.

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Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На нём уже показали много интересного. Так, концерн "Калашников" представил укороченную версию АК-19, АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также гости увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ" и антидроновое ружьё. А "Ростех" представил модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег".

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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