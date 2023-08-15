"Ростех" показал модернизированный штурмовой бронежилет "Оберег" на "Армии-2023"

Госкорпорация "Ростех" показала улучшенный штурмовой бронежилет высокого класса защиты "Оберег" во время форума "Армия-2023". Об этом говорится на сайте компании.

"Для штурмового бронежилета важны не только его защитные свойства, но и эргономика — бойцу необходимо сохранять мобильность и быть не скованным в движениях", — цитирует компания гендиректора АО "Октава" (входит в "Ростех") Павла Павленко.

Теперь вес бронежилета с защитой шеи и плеч составляет всего 9,2 килограмма, а площадь противоосколочной брони превышает 60 дм², что удалось достичь с помощью современных технологий. У "Оберега" есть несколько модификаций — одна с металлической плитой класса защиты Бр 4, а вторая — с керамической, повышенного класса Бр 5.