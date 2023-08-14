На "Армии-2023" показали антидроновые ружья, которые перехватили "Бабу-ягу" и пресекли налёт БПЛА на ЗАЭС
Разработчик показал на "Армии-2023" антидроновое ружьё, используемое на СВО
Создатель антидроновых ружей "Парс-4" и "Парс-5" рассказал, что его разработка активно применяется в зоне спецоперации и уже подавила более 90 вражеских беспилотников в Запорожской области. С мужчиной пообщался SHOT на полях форума "Армия-2023".
На "Армии-2023" показали антидроновое ружьё. Видео © T.me / SHOT
"У нас все модели есть за ленточкой, и с последнего "Парс-5" буквально неделю назад были посажены так называемые дроны сельскохозяйственные, типа "Бабы-яги", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что на "Армии-2023" представлены новинки в области стрелкового вооружения, авиации и наземной бронетехники. Так, концерн "Калашников" показал укороченную версию АК-19, а АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также зрители увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ".
ТАСС / Валерий Шарифулин