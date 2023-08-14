На "Армии-2023" показали антидроновые ружья, которые перехватили "Бабу-ягу" и пресекли налёт БПЛА на ЗАЭС

Создатель антидроновых ружей "Парс-4" и "Парс-5" рассказал, что его разработка активно применяется в зоне спецоперации и уже подавила более 90 вражеских беспилотников в Запорожской области. С мужчиной пообщался SHOT на полях форума "Армия-2023".

"У нас все модели есть за ленточкой, и с последнего "Парс-5" буквально неделю назад были посажены так называемые дроны сельскохозяйственные, типа "Бабы-яги", — добавил он.