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Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 16:05
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На "Армии-2023" показали антидроновые ружья, которые перехватили "Бабу-ягу" и пресекли налёт БПЛА на ЗАЭС

Разработчик показал на "Армии-2023" антидроновое ружьё, используемое на СВО

Создатель антидроновых ружей "Парс-4" и "Парс-5" рассказал, что его разработка активно применяется в зоне спецоперации и уже подавила более 90 вражеских беспилотников в Запорожской области. С мужчиной пообщался SHOT на полях форума "Армия-2023".

На "Армии-2023" показали антидроновое ружьё. Видео © T.me / SHOT

"У нас все модели есть за ленточкой, и с последнего "Парс-5" буквально неделю назад были посажены так называемые дроны сельскохозяйственные, типа "Бабы-яги", добавил он.

Шойгу ввёл в ступор робота "Алёшу" простым вопросом на "Армии-2023"
Шойгу ввёл в ступор робота "Алёшу" простым вопросом на "Армии-2023"

Ранее Лайф сообщал, что на "Армии-2023" представлены новинки в области стрелкового вооружения, авиации и наземной бронетехники. Так, концерн "Калашников" показал укороченную версию АК-19, а АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило". Также зрители увидели модернизированную САУ "Коалиция-СВ".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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