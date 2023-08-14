Шойгу ввёл в ступор робота "Алёшу" простым вопросом на "Армии-2023"

Интеллектуальный робот "Алёша" поприветствовал министра обороны РФ Сергея Шойгу на полях международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал, что будет знакомить гостей мероприятия с экспозицией.

Робот "Алёша" поприветствовал Сергея Шойгу. Видео © T.me / Zvezdanews

"Здравствуйте, товарищ министр обороны РФ. Я интеллектуальный помощник военного образования робот Алёша", — сказал андроид на опубликованных телеканалом "Звезда" видео.

Затем он продолжил рассказывать о своих функциях, но Шойгу шутливо перебил его вопросом: "Пойдём прогуляемся?" Робот к юмору пока не приучен и продолжил свой монотонный текст, тогда министр дружелюбно отмахнулся от "Алёши".