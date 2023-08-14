Шойгу ввёл в ступор робота "Алёшу" простым вопросом на "Армии-2023"
Интеллектуальный робот "Алёша" поприветствовал Шойгу на форуме "Армия-2023"
Интеллектуальный робот "Алёша" поприветствовал министра обороны РФ Сергея Шойгу на полях международного военно-технического форума "Армия-2023", а также рассказал, что будет знакомить гостей мероприятия с экспозицией.
Робот "Алёша" поприветствовал Сергея Шойгу. Видео © T.me / Zvezdanews
"Здравствуйте, товарищ министр обороны РФ. Я интеллектуальный помощник военного образования робот Алёша", — сказал андроид на опубликованных телеканалом "Звезда" видео.
Затем он продолжил рассказывать о своих функциях, но Шойгу шутливо перебил его вопросом: "Пойдём прогуляемся?" Робот к юмору пока не приучен и продолжил свой монотонный текст, тогда министр дружелюбно отмахнулся от "Алёши".
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдёт в центре "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. Шойгу подчеркнул, что приезд иностранных делегаций на мероприятие — лучший ответ сторонникам санкций против России. На форуме будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ. На аэродроме Кубинка сегодня уже показали новейшие разработки, включая средства поражения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
ТАСС / Владимир Гердо