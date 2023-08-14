Шойгу на "Армии-2023" осмотрел новые ракеты для Су-57 и узнал о его успехах на СВО
Шойгу на "Армии-2023" рассказали о применении истребителя Су-57 на СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка показали новейшие разработки, включая средства поражения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", — сообщил журналистам представитель предприятия-разработчика.
Также министру обороны рассказали об действенном применении самолёта в зоне спецоперации на Украине, где он эффективно поражает цели. Шойгу рассказали, что отличительная особенность Су-57 заключается в его малой заметности.
Ранее представители компании – разработчика МКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества" рассказали о разработке ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет. Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно без внешних ориентиров и сигналов.