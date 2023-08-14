Шойгу на "Армии-2023" осмотрел новые ракеты для Су-57 и узнал о его успехах на СВО

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка показали новейшие разработки, включая средства поражения для российского истребителя пятого поколения Су-57.

"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", — сообщил журналистам представитель предприятия-разработчика.

Также министру обороны рассказали об действенном применении самолёта в зоне спецоперации на Украине, где он эффективно поражает цели. Шойгу рассказали, что отличительная особенность Су-57 заключается в его малой заметности.