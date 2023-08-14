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14 августа, 08:33

Шойгу на "Армии-2023" осмотрел новые ракеты для Су-57 и узнал о его успехах на СВО

Шойгу на "Армии-2023" рассказали о применении истребителя Су-57 на СВО

<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка показали новейшие разработки, включая средства поражения для российского истребителя пятого поколения Су-57.

"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", — сообщил журналистам представитель предприятия-разработчика.

Также министру обороны рассказали об действенном применении самолёта в зоне спецоперации на Украине, где он эффективно поражает цели. Шойгу рассказали, что отличительная особенность Су-57 заключается в его малой заметности.

В США восхитились работой российских истребителей на Украине

В США восхитились работой российских истребителей на Украине

Ранее представители компании – разработчика МКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества" рассказали о разработке ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет. Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно без внешних ориентиров и сигналов.

Андрей Бражников
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  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • су57
  • Армия
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

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