Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

В России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет. Об этом заявили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества".

Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов. Новый снаряд можно размещать во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения. Также РВВ-МД2 имеет линию радиокоррекции, благодаря которой с борта самолёта можно получать сведения о координатах цели.

Новая разработка была создана и испытана в кратчайшие сроки. Сейчас ракеты малой дальности пятого поколения "воздух – воздух" принимают на вооружение.

"Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух – воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — говорится в материале.