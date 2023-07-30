В США объяснили, почему считают Су-57 самым опасным истребителем ВКС России

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил РФ. К такому выводу пришло американское издание Military Watch.

"Некоторые из его наиболее ценных характеристик включают исключительную манёвренность, высокую мощность ракет класса "воздух – воздух" Р-77М и Р-37М и доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем гиперзвуковые", — говорится в публикации.

По данным издания, российский истребитель активно используется в зоне специальной военной операции на Украине против ВСУ.