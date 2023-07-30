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30 июля, 10:00

В США объяснили, почему считают Су-57 самым опасным истребителем ВКС России

Military Watch: Су-57 — самый опасный истребитель ВКС России

<p>Российский истребитель Су-57. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-57#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sukhoi_T-50_in_2011_(4).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Российский истребитель Су-57. Обложка © Wikipedia

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил РФ. К такому выводу пришло американское издание Military Watch.

"Некоторые из его наиболее ценных характеристик включают исключительную манёвренность, высокую мощность ракет класса "воздух – воздух" Р-77М и Р-37М и доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем гиперзвуковые", — говорится в публикации.

По данным издания, российский истребитель активно используется в зоне специальной военной операции на Украине против ВСУ.

В ВСУ признали российский истребитель одним из лучших в мире

В ВСУ признали российский истребитель одним из лучших в мире

Причём Military Watch уже не в первый раз восхищается мощью российского Су-57. Ранее издание отметило, что вооружение истребителя позволяет ему выполнять множество боевых задач.

Светлана Оперук
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