В ВСУ признали российский истребитель одним из лучших в мире

Российский истребитель Су-35 является одним из лучших самолётов на сегодняшний день. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос "РБК-Украина" о летательных аппаратах, которые РФ может противопоставить F-16.

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолётов. <…> Основной самолёт, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать", — сказал он.

По словам военного, Су-35 "технологичен и имеет серьёзное вооружение". В частности, в нём установлены отличный радар, прицельно-навигационный комплекс, отвечающий за сопровождение и работу сразу по нескольким объектам, а также средства защиты, радиоэлектронной борьбы и так далее.

Причём Россия также имеет многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, напомнил Игнат.