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21 июля, 06:10

В ВСУ признали российский истребитель одним из лучших в мире

Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат назвал Су-35 одним из лучших самолётов

<p>Истребитель Су-35 ВКС РФ. Обложка © Минобороны РФ / ТАСС</p>

Истребитель Су-35 ВКС РФ. Обложка © Минобороны РФ / ТАСС

Российский истребитель Су-35 является одним из лучших самолётов на сегодняшний день. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос "РБК-Украина" о летательных аппаратах, которые РФ может противопоставить F-16.

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолётов. <…> Основной самолёт, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать", сказал он.

По словам военного, Су-35 "технологичен и имеет серьёзное вооружение". В частности, в нём установлены отличный радар, прицельно-навигационный комплекс, отвечающий за сопровождение и работу сразу по нескольким объектам, а также средства защиты, радиоэлектронной борьбы и так далее.

Причём Россия также имеет многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, напомнил Игнат.

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Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков сообщил, что Россия в два раза нарастила производство самолётов Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд спецоперации на Украине. По его словам, эти машины очень эффективны на линии соприкосновения.

Матвей Константинов
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