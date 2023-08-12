В США восхитились работой российских истребителей на Украине

Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали эффективность на полях сражений на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch.

"Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО Украины", — указано в публикации.

Основным преимуществом этих истребителей авторы статьи назвали прохождение им гораздо большего числа интенсивных испытаний во время реальных военных действий, в отличие от его американских и китайских аналогов. Таким образом, истребитель доказал, что способен в боевых условиях выполнять трудные задачи. К тому же после внедрения нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом на истребителях нового поколения Су-57 улучшат и передачу данных между летательным средством и наземными системами.