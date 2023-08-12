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12 августа, 20:19

В США восхитились работой российских истребителей на Украине

MWM: Российские истребители Су-57 отлично проявили себя на Украине

<p>Су-57. Обложка © <a href="https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-T-50/2074287/L" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Airliners</a></p>

Су-57. Обложка © Airliners

Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали эффективность на полях сражений на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch.

"Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО Украины", — указано в публикации.

Основным преимуществом этих истребителей авторы статьи назвали прохождение им гораздо большего числа интенсивных испытаний во время реальных военных действий, в отличие от его американских и китайских аналогов. Таким образом, истребитель доказал, что способен в боевых условиях выполнять трудные задачи. К тому же после внедрения нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом на истребителях нового поколения Су-57 улучшат и передачу данных между летательным средством и наземными системами.

"Сокол ВКС": Су-57 показали в виде "механизированного монстра"

"Сокол ВКС": Су-57 показали в виде "механизированного монстра"

Ранее представители компании – разработчика МКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества" рассказали, что в России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет. Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно без внешних ориентиров и сигналов.

Анатолий Симоненко
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