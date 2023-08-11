"Сокол ВКС": Су-57 показали в виде "механизированного монстра"
"Ростех" представил истребитель Су-57 в виде "механизированного монстра"
Истребитель Су-57 в виде робота-сокола. Обложка © Telegram / "Ростех"
"Ростех" представил российский истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. В госкорпорации отметили, что в образах фантастических механизированных монстров будут представлены самые яркие образцы вооружения, созданные ОАК.
"90% военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях "Ростеха". Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружения, чтобы отразить их характер", — отметили в госкорпорации.
В "Ростехе" назвали Су-57 "соколом российских ВКС", подчеркнув, что сверхманёвренность истребителя является одной из его отличительных черт. Самолёт способен завоёвывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.
Ранее Лайф писал, что в Китае отметили потенциал Су-57. Там подчеркнули, что истребитель способен сдержать натиск Запада и в полной мере воплотил потенциал российской противовоздушной обороны.