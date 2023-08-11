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11 августа, 18:49

"Сокол ВКС": Су-57 показали в виде "механизированного монстра"

"Ростех" представил истребитель Су-57 в виде "механизированного монстра"

<p>Истребитель Су-57 в виде робота-сокола. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rostecru/6120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ростех"</a></p>

Истребитель Су-57 в виде робота-сокола. Обложка © Telegram / "Ростех"

"Ростех" представил российский истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. В госкорпорации отметили, что в образах фантастических механизированных монстров будут представлены самые яркие образцы вооружения, созданные ОАК.

"90% военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях "Ростеха". Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружения, чтобы отразить их характер", — отметили в госкорпорации.

В "Ростехе" назвали Су-57 "соколом российских ВКС", подчеркнув, что сверхманёвренность истребителя является одной из его отличительных черт. Самолёт способен завоёвывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

Ранее Лайф писал, что в Китае отметили потенциал Су-57. Там подчеркнули, что истребитель способен сдержать натиск Запада и в полной мере воплотил потенциал российской противовоздушной обороны.

Наталья Исакова
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  • Военная техника
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