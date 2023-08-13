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13 августа, 10:16

"Калашников" показал новый укороченный автомат АК-19 в калибре НАТО

<p>Автомат АК-19. Обложка © АО "Концерн "Калашников"</p>

Автомат АК-19. Обложка © АО "Концерн "Калашников"

Обновлённый автомат Калашникова АК-19 под 5,56-миллиметровый патрон НАТО впервые представили широкой публике. Премьерный показ разработки состоялся в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023".

Отличительной особенностью новой версии стал укороченный ствол, который делает автомат более компактным и удобным при использовании в замкнутом пространстве. Остальные узлы образца идентичны базовой версии АК-19, которая представляет собой АК-12, переделанный под использование распространённого в странах Североатлантического альянса малоимпульсного боеприпаса.

По сообщению концерна "Калашников", АК-19 разработан для экспорта в иностранные государства. От АК-12 автомат унаследовал удобный телескопический приклад, предохранитель – переключатель режима огня флажкового типа, новые прицельные приспособления и ДТК с байонетным креплением.

Концерн "Калашников" нарастит выпуск оружия, снарядов и беспилотников

Концерн "Калашников" нарастит выпуск оружия, снарядов и беспилотников

Напомним, что в конце мая на вооружение ВС России приняли полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукавина. За её разработку конструктор СВЧ Андрей Чукавин был награждён орденом Александра Невского, сообщал Лайф ранее.

Илья Пушкарев
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