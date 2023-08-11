Новейший бронеавтомобиль-беспилотник покажут на форуме "Армия-2023"
РИА "Новости": В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
В России создают беспилотный бронеавтомобиль, который будет называться "Зубило". Об этом рассказали представители предприятия-разработчика этой машины АО "Ремдизель".
"В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры: бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", — приводит слова представителей "Ремдизеля" РИА "Новости".
Предполагается, что "Зубило" сможет перевозить грузы, подвозить боеприпасы, транспортировать раненых, а также заряжать квадрокоптеры и радиостанции. "Титан" же является защищённым автомобилем для спецназа, десантников и разведчиков.
Ранее Лайф писал, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" будут показаны истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Форум пройдёт с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
ТАСС / Эрик Романенко