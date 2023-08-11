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11 августа, 04:25

Новейший бронеавтомобиль-беспилотник покажут на форуме "Армия-2023"

РИА "Новости": В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"

В России создают беспилотный бронеавтомобиль, который будет называться "Зубило". Об этом рассказали представители предприятия-разработчика этой машины АО "Ремдизель".

"В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры: бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", — приводит слова представителей "Ремдизеля" РИА "Новости".

Предполагается, что "Зубило" сможет перевозить грузы, подвозить боеприпасы, транспортировать раненых, а также заряжать квадрокоптеры и радиостанции. "Титан" же является защищённым автомобилем для спецназа, десантников и разведчиков.

На "Армии-2023" покажут тренажёр для ПВО

На "Армии-2023" покажут тренажёр для ПВО

Ранее Лайф писал, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" будут показаны истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Форум пройдёт с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Кузьма Спирин
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