Новейший бронеавтомобиль-беспилотник покажут на форуме "Армия-2023"

В России создают беспилотный бронеавтомобиль, который будет называться "Зубило". Об этом рассказали представители предприятия-разработчика этой машины АО "Ремдизель".

"В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры: бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", — приводит слова представителей "Ремдизеля" РИА "Новости".

Предполагается, что "Зубило" сможет перевозить грузы, подвозить боеприпасы, транспортировать раненых, а также заряжать квадрокоптеры и радиостанции. "Титан" же является защищённым автомобилем для спецназа, десантников и разведчиков.