На "Армии-2023" покажут тренажёр для ПВО

На военно-техническом форуме "Армия-2023" впервые продемонстрируют тренажёр для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь". Об этом рассказали в пресс-службе концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

"УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчёта, полностью идентичные штатным рабочим местам в пункте боевого управления, а также место преподавателя-инструктора", — сказано в сообщении.

Уточняется, что благодаря такому тренажёру будет усовершенствована подготовка расчётов к решению боевых задач. Кроме того, будет сильно экономиться ресурс основных средств комплексов ПВО. ЗРС С-350Е "Витязь" используется для объектовой обороны. Она может одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения.