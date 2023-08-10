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10 августа, 08:01

Стали известны детали российского супероружия для уничтожения гаубиц НАТО

Замглавы "Ростеха" Артяков: Новая "Мальва" будет обладать повышенной дальностью

Для борьбы с гаубицами НАТО российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает обновлённый вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва". Об этом рассказал замгендиректора компании Владимир Артяков. По его словам, у модернизированной установки будет повышенная дальность.

"Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Артяков отметил, что госиспытания уже прошёл базовый вариант "Мальвы". Благодаря колёсному шасси установка обладает высокой мобильностью. Она может стрелять всеми типами боеприпасов, а также имеет режим, при котором несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Такая артустановка предназначена для поражения командных пунктов, систем ПВО, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей.

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Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о том, что госкорпорации удалось в два раза нарастить производство военных вертолётов по линии гособоронзаказа. Помимо этого, холдинг "Вертолёты России" выпускал и гражданскую продукцию.

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Минобороны РФ

Илья Суриков
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