Стали известны детали российского супероружия для уничтожения гаубиц НАТО
Замглавы "Ростеха" Артяков: Новая "Мальва" будет обладать повышенной дальностью
Для борьбы с гаубицами НАТО российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает обновлённый вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва". Об этом рассказал замгендиректора компании Владимир Артяков. По его словам, у модернизированной установки будет повышенная дальность.
"Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Артяков отметил, что госиспытания уже прошёл базовый вариант "Мальвы". Благодаря колёсному шасси установка обладает высокой мобильностью. Она может стрелять всеми типами боеприпасов, а также имеет режим, при котором несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Такая артустановка предназначена для поражения командных пунктов, систем ПВО, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о том, что госкорпорации удалось в два раза нарастить производство военных вертолётов по линии гособоронзаказа. Помимо этого, холдинг "Вертолёты России" выпускал и гражданскую продукцию.