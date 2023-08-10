Стали известны детали российского супероружия для уничтожения гаубиц НАТО

Для борьбы с гаубицами НАТО российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает обновлённый вариант самоходной артиллерийской установки "Мальва". Об этом рассказал замгендиректора компании Владимир Артяков. По его словам, у модернизированной установки будет повышенная дальность.

"Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Артяков отметил, что госиспытания уже прошёл базовый вариант "Мальвы". Благодаря колёсному шасси установка обладает высокой мобильностью. Она может стрелять всеми типами боеприпасов, а также имеет режим, при котором несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Такая артустановка предназначена для поражения командных пунктов, систем ПВО, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей.