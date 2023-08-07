Производство военных вертолётов по гособоронзаказу увеличилось в два раза

"Ростех" смог в два раза нарастить производство военных вертолётов по линии гособоронзаказа. Об этом заявил в понедельник, 7 августа, глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что выполнение гособоронзаказа — это основная задача, которая стоит перед предприятиями "Ростеха". Его объём за 2022 год составил 99,5%.

"Мы нарастили объёмы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО", — отметил Чемезов.

В "Ростехе" рассказали, что, помимо двукратного увеличения производства военных вертолётов, холдинг "Вертолёты России" работал и над гражданской продукцией. В частности, был создан новый пассажирский вертолёт Ми-171А3, который в 2022 году уже совершил первый полёт Санкт-Петербург – Москва.

"В 2022 году наш холдинг "Вертолёты России" произвёл 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году — 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего из-за увеличения ГОЗа", — добавил глава "Ростеха".