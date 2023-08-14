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14 августа, 12:16

Модернизированную САУ "Коалиция-СВ" показали на форуме "Армия-2023"

<p>Обложка © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12140798@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Обложка © Министерство обороны РФ

Стартовавший в подмосковной Кубинке международный военно-технический форум "Армия-2023" продолжает баловать своих гостей отечественными новинками в сфере вооружения. Украшением наземной экспозиции в этом году стала перспективная САУ 2С35 "Коалиция-СВ", передаёт корреспондент телеканала "Царьград".

Представленная на выставке самоходная установка является венцом развития дальнобойных артиллерийских комплексов России. Несмотря на внешнюю схожесть с предшественником в лице 2С19 "Мста-С", "Коалиция-СВ" обладает повышенной дальностью стрельбы и изменённой внутренней компоновкой, при которой количество членов экипажа сократилось до трёх.

По своим тактико-техническим характеристикам новинка значительно превосходит не только отечественные, но и иностранные аналоги. Дальность прицельного огня высокоточными снарядами разработки достигает 70 километров. На сегодняшний день ни одна САУ в мире не способна показать даже близкий результат.

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Ранее Лайф сообщал, что на "Армии-2023" также представлены новинки в области стрелкового вооружения, авиации и наземной бронетехники. Так, концерн "Калашников" показал укороченную версию АК-19, а АО "Ремдизель" — беспилотный автомобиль "Зубило".

Илья Пушкарев
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