Модернизированную САУ "Коалиция-СВ" показали на форуме "Армия-2023"

Стартовавший в подмосковной Кубинке международный военно-технический форум "Армия-2023" продолжает баловать своих гостей отечественными новинками в сфере вооружения. Украшением наземной экспозиции в этом году стала перспективная САУ 2С35 "Коалиция-СВ", передаёт корреспондент телеканала "Царьград".

Представленная на выставке самоходная установка является венцом развития дальнобойных артиллерийских комплексов России. Несмотря на внешнюю схожесть с предшественником в лице 2С19 "Мста-С", "Коалиция-СВ" обладает повышенной дальностью стрельбы и изменённой внутренней компоновкой, при которой количество членов экипажа сократилось до трёх.

По своим тактико-техническим характеристикам новинка значительно превосходит не только отечественные, но и иностранные аналоги. Дальность прицельного огня высокоточными снарядами разработки достигает 70 километров. На сегодняшний день ни одна САУ в мире не способна показать даже близкий результат.