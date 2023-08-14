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Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 16:28
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Мантуров объяснил интерес иностранцев к военной технике России на "Армии-2023"

Мантуров уверен, что "Армия-2023" привлекла зарубежных участников благодаря СВО

Иностранные заказчики активнее интересуются российской военной техникой, так как спецоперация показала её работу на практике. Об этом сказал зампредседателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров телеканалу "Звезда".

"Наша техника сегодня прошла не просто теоретические и полигонные апробации. Она прошла серьёзную апробацию и испытания в зоне СВО", — подчеркнул он на форуме "Армия-2023".

По его словам, вооружение модернизируется, основываясь на опыте СВО, и становится ещё лучше. Мантуров также отметил, что зарубежные производители в сравнении с прошлым годом расширили свои экспозиции, также прибавилось и число участников. Появились новые партнёры, готовые покупать российское оружие, заметил министр.

Модернизированную САУ "Коалиция-СВ" показали на форуме "Армия-2023"
Модернизированную САУ "Коалиция-СВ" показали на форуме "Армия-2023"

Также исполнительный директор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов заявил на форуме, что производимые в России боевые машины пехоты превосходят западные БМП по подвижности и вооружению, но уступают им в области защищённости. Отличия обусловлены разными концепциями.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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