Иностранные заказчики активнее интересуются российской военной техникой, так как спецоперация показала её работу на практике. Об этом сказал зампредседателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров телеканалу "Звезда".

"Наша техника сегодня прошла не просто теоретические и полигонные апробации. Она прошла серьёзную апробацию и испытания в зоне СВО", — подчеркнул он на форуме "Армия-2023".

По его словам, вооружение модернизируется, основываясь на опыте СВО, и становится ещё лучше. Мантуров также отметил, что зарубежные производители в сравнении с прошлым годом расширили свои экспозиции, также прибавилось и число участников. Появились новые партнёры, готовые покупать российское оружие, заметил министр.