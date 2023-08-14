СВО показала превосходство российских БМП над западными

Производимые в России боевые машины пехоты превосходят западные БМП по подвижности и вооружению, но уступают им в области защищённости. Такие отличия обусловлены разными концепциями, в рамках которых происходила разработка бронемашин, пояснил исполнительный директор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2023" конструктор намекнул, что опыт специальной военной операции доказал неэффективность западного подхода к созданию БМП. По словам Абдулова, техника с высоким уровнем бронирования всё равно легко уничтожается на поле боя.

"Ставка отечественных разработчиков — подвижность и вооружение, у западных аналогов — склонность к защищённости. Но надо отметить, что любую технику можно поразить, и опыт СВО это показал", — пояснил конструктор в интервью телеканалу "Звезда".