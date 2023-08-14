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14 августа, 10:49

СВО показала превосходство российских БМП над западными

Конструктор Абдулов: Российские БМП превосходят западные аналоги по подвижности

Производимые в России боевые машины пехоты превосходят западные БМП по подвижности и вооружению, но уступают им в области защищённости. Такие отличия обусловлены разными концепциями, в рамках которых происходила разработка бронемашин, пояснил исполнительный директор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2023" конструктор намекнул, что опыт специальной военной операции доказал неэффективность западного подхода к созданию БМП. По словам Абдулова, техника с высоким уровнем бронирования всё равно легко уничтожается на поле боя.

"Ставка отечественных разработчиков — подвижность и вооружение, у западных аналогов — склонность к защищённости. Но надо отметить, что любую технику можно поразить, и опыт СВО это показал", — пояснил конструктор в интервью телеканалу "Звезда".

Топ-7 образцов западной техники, на которую жалуются ВСУ

Топ-7 образцов западной техники, на которую жалуются ВСУ

Напомним, что в рамках СВО Запад поделился с Украиной различными образцами колёсной и гусеничной бронетехники. Однако помощь зарубежных союзников не даёт ВСУ никакого преимущества на поле боя, так как все машины методично уничтожаются российскими войсками.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Илья Пушкарев
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