Опубликовано видео уничтожения российскими военными очередного БМП Bradley
Российские войска уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley. Видео с моментом удара по технике ВСУ показал телеканал RТ.
ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley. Видео © RT
Боестолкновение произошло неподалёку от населённого пункта Работино на Ореховском направлении. По словам корреспондента Влада Андрицы, уничтожили боевую машину солдаты 291-го полка.
Нкануне Минобороны РФ показало, как экипаж "Аллигатора" точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую БМП Bradley украинской армии.
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