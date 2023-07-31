Опубликовано видео уничтожения российскими военными очередного БМП Bradley

Российские войска уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley. Видео с моментом удара по технике ВСУ показал телеканал RТ.

Боестолкновение произошло неподалёку от населённого пункта Работино на Ореховском направлении. По словам корреспондента Влада Андрицы, уничтожили боевую машину солдаты 291-го полка.