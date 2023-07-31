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31 июля, 13:08

Опубликовано видео уничтожения российскими военными очередного БМП Bradley

Российские войска уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley. Видео с моментом удара по технике ВСУ показал телеканал RТ.

ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley. Видео © RT

Боестолкновение произошло неподалёку от населённого пункта Работино на Ореховском направлении. По словам корреспондента Влада Андрицы, уничтожили боевую машину солдаты 291-го полка.

Нкануне Минобороны РФ показало, как экипаж "Аллигатора" точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую БМП Bradley украинской армии.

Минобороны показало, как российский "Аллигатор" разнёс бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Минобороны показало, как российский "Аллигатор" разнёс бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Обложка ©

RT

Максим Плетнёв
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