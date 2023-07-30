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Опубликовано 30 июля 2023, 15:17
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Опубликовано видео удара "Аллигатора" по американской БМП Bradley

МО РФ показало видео с уничтожением БМП Bradley вертолётом Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Кадры ведомство разместило в своём телеграм-канале.

Уничтожение украинской БМП на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

На них экипаж вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты ликвидирует боевую машину пехоты (БМП) противника, которая вела огонь по позициям российских военных. По очертаниям корпуса видно, что это была американская боевая машина пехоты Bradley.

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Ранее российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Наводчики прямо во время боя говорили, что экипаж боевой машины достоин звания Героя России.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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