Опубликовано видео удара "Аллигатора" по американской БМП Bradley
МО РФ показало видео с уничтожением БМП Bradley вертолётом Ка-52
Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Кадры ведомство разместило в своём телеграм-канале.
Уничтожение украинской БМП на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
На них экипаж вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты ликвидирует боевую машину пехоты (БМП) противника, которая вела огонь по позициям российских военных. По очертаниям корпуса видно, что это была американская боевая машина пехоты Bradley.
Ранее российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Наводчики прямо во время боя говорили, что экипаж боевой машины достоин звания Героя России.
Telegram / Минобороны России