Опубликовано видео удара "Аллигатора" по американской БМП Bradley

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Кадры ведомство разместило в своём телеграм-канале.

Уничтожение украинской БМП на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

На них экипаж вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты ликвидирует боевую машину пехоты (БМП) противника, которая вела огонь по позициям российских военных. По очертаниям корпуса видно, что это была американская боевая машина пехоты Bradley.