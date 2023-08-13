Россия испытывает улучшенную версию "убийцы "Байрактаров"
Разработчик сообщил об испытаниях колёсной версии зенитного комплекса "Тор"
Новая модификация зенитно-ракетного комплекса "Тор", которую прозвали "убийцей "Байрактаров", на колёсном шасси может поступить в войска уже в 2024–2025 годах. Такие сроки назвал представитель Мытищинского машиностроительного завода в интервью РИА "Новости".
В настоящее время разработка проходит ходовые испытания. По словам представителя ММЗ, колёсное шасси обладает большим ресурсом по сравнению с гусеничной платформой. Кроме того, новая база отличается сравнительной дешевизной.
"Инициативная разработка — проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", — добавил собеседник издания.
Между тем поставленные на Украину американские ЗРК Patriot продолжают становиться целями для российских ракет. Уничтожение систем ПВО западного образца вынуждает президента соседней страны Владимира Зеленского выпрашивать у партнёров Киева новые поставки, но США и их европейские союзники не спешат удовлетворять требования политика в полном объёме.