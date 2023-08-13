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13 августа, 12:00

Россия испытывает улучшенную версию "убийцы "Байрактаров"

Разработчик сообщил об испытаниях колёсной версии зенитного комплекса "Тор"

Новая модификация зенитно-ракетного комплекса "Тор", которую прозвали "убийцей "Байрактаров", на колёсном шасси может поступить в войска уже в 2024–2025 годах. Такие сроки назвал представитель Мытищинского машиностроительного завода в интервью РИА "Новости".

В настоящее время разработка проходит ходовые испытания. По словам представителя ММЗ, колёсное шасси обладает большим ресурсом по сравнению с гусеничной платформой. Кроме того, новая база отличается сравнительной дешевизной.

"Инициативная разработка — проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", — добавил собеседник издания.

National Interest посоветовал НАТО бояться российских ЗРК "Тор"

National Interest посоветовал НАТО бояться российских ЗРК "Тор"

Между тем поставленные на Украину американские ЗРК Patriot продолжают становиться целями для российских ракет. Уничтожение систем ПВО западного образца вынуждает президента соседней страны Владимира Зеленского выпрашивать у партнёров Киева новые поставки, но США и их европейские союзники не спешат удовлетворять требования политика в полном объёме.

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Илья Пушкарев
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