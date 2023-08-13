Россия испытывает улучшенную версию "убийцы "Байрактаров"

Новая модификация зенитно-ракетного комплекса "Тор", которую прозвали "убийцей "Байрактаров", на колёсном шасси может поступить в войска уже в 2024–2025 годах. Такие сроки назвал представитель Мытищинского машиностроительного завода в интервью РИА "Новости".