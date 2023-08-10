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9 августа, 22:28

Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

Берлин передал Киеву два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом информирует Spiegel со ссылкой на данные правительства страны.

Также Германия направила Украине десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжёлых грузовиков с прицепами и шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм. В пакет военной помощи вошли пулемёты, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.

Германия купила списанные Бельгией танки по цене металлолома для передачи ВСУ

Германия купила списанные Бельгией танки по цене металлолома для передачи ВСУ

А ранее Вашингтон официально одобрил поставку Киеву танков Abrams. Технику доставят в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами.

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Юлия Коновалова
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