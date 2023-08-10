Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

Берлин передал Киеву два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом информирует Spiegel со ссылкой на данные правительства страны.

Также Германия направила Украине десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжёлых грузовиков с прицепами и шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм. В пакет военной помощи вошли пулемёты, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.