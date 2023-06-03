Регион

Уведомления отключены

3 июня, 09:30

Зеленский потребовал у Запада 50 батарей ЗРК Patriot

Украине необходимо 50 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

На данный момент, отметил украинский лидер, из пяти обещанных Западом батарей Киев получил только две. Причём противовоздушная оборона, по его словам, необходима ВСУ в том числе для контрнаступления.

"Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", добавил президент Украины.

Комплекс с подвохом: Как американские системы ПВО Patriot могут навредить Украине

Комплекс с подвохом: Как американские системы ПВО Patriot могут навредить Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в очереди за зенитно-ракетными комплексами Patriot. По его словам, цель Киева состоит в поражении 100% целей, а не 70–75%.

Обложка ©

ТАСС / AP / Pool / Karl Court

Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров