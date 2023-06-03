Зеленский потребовал у Запада 50 батарей ЗРК Patriot
Украине необходимо 50 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
На данный момент, отметил украинский лидер, из пяти обещанных Западом батарей Киев получил только две. Причём противовоздушная оборона, по его словам, необходима ВСУ в том числе для контрнаступления.
"Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", — добавил президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в очереди за зенитно-ракетными комплексами Patriot. По его словам, цель Киева состоит в поражении 100% целей, а не 70–75%.
ТАСС / AP / Pool / Karl Court