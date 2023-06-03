Зеленский потребовал у Запада 50 батарей ЗРК Patriot

Украине необходимо 50 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

На данный момент, отметил украинский лидер, из пяти обещанных Западом батарей Киев получил только две. Причём противовоздушная оборона, по его словам, необходима ВСУ в том числе для контрнаступления.

"Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", — добавил президент Украины.