Зеленский заявил, что Украина попала в очередь на поставку ЗРК Patriot
В настоящий момент Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.
"Наша задача не 70–75 процентов поражения целей, а 100 процентов. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним", — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что по данному вопросу "были очень важные переговоры", например с Германией, Данией и Нидерландами. Однако в коалиции есть страны, которые не располагают данными комплексами, чтобы передать Киеву. Но у таких стран есть финансовые или политические возможности.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи. По словам Кирби, в список новых поставок войдут в том числе ПЗРК Stinger.
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