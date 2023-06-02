Зеленский заявил, что Украина попала в очередь на поставку ЗРК Patriot

В настоящий момент Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.

"Наша задача не 70–75 процентов поражения целей, а 100 процентов. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним", — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что по данному вопросу "были очень важные переговоры", например с Германией, Данией и Нидерландами. Однако в коалиции есть страны, которые не располагают данными комплексами, чтобы передать Киеву. Но у таких стран есть финансовые или политические возможности.